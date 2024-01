"Pansija pilī" pirmizrādes viesu stils: glauns un nedaudz švītīgs!

"Filma "Pansija pilī" tika veidota vairāk nekā gadu, un tās tapšanā piedalījās lieliski aktieri no visiem Latvijas teātriem un vairāk nekā simts kino jomas profesionāļi. Kino pēc būtības ir kolektīva māksla, un "Pansija pilī" veidošana tam bija vistiešākais apliecinājums. Mēs ceram, ka skatītāji filmu novērtēs, atpazīs romāna tēlus vai iepazīs tos no jauna," stāsta filmas producente Inese Boka-Grūbe.

Kinoteātros tiks demonstrētas vairākas filmas sērijas vienā seansā: 1. un 2. sērija - no 22.janvāra; 3. un 4. sērija - no 8.februāra; 5., 6. un 7. sērija - no 22.februāra; 8. dokumentālā sērija īpašos seansos pēc 22.februāra.