Saeimas komisijā rosina meklēt citu risinājumu pensijas vecuma cilvēku kopšanas pabalsta nodrošināšanai

Patlaban LM izstrādā rīcības plānu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības veicināšanai, kas paredz ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu attīstību, formālo aprūpētāju kapacitātes stiprināšanu, domājot par to, kā noturēt sociālo aprūpes centru darbiniekus. Tāpat plāns paredz atbalstu neformālajiem aprūpētājiem, proti, cilvēkiem, kas iesaistās savu piederīgo cilvēku aprūpē, kā arī pakalpojumu pārvaldību, uzraudzību un ziņošanu, digitālos risinājumus.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte pauda bažas, ka veselības punktu līmeņošana atgādina slimnīcu modeli, kad pacienti no otrā vai trešā līmeņa slimnīcām tiek pārvesti uz augstāka līmeņa slimnīcām atkarībā no veselības stāvokļa. Viņai nav skaidrs, kā tiks organizēts darbs, ja, piemēram, kādā no veselības punkta līmeņiem klientam pasliktinās veselība, proti, vai tas nozīmē, ka viņš tiks pārcelts uz citu līmeni.