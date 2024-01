Noskaties ⟩ Viesstrādnieki un pensionāri? Kur Latvija meklēs darbarokas

Viens no pirmajiem darbiem būs zem viena – Ekonomikas ministrijas - jumta apvienot visu darba tirgus prognozēšanu. Gan īstermiņa, tas ir – kā tikt pie darbiniekiem jau tagad (to šobrīd veic LM padotā Nodarbinātības valsts aģentūra), gan ilgtermiņa. Tas ietver arī prognozes par to, kas strādās pēc gadiem divdesmit, attiecīgi virzot arī izglītības ceļu. Un šo visu pārraudzīs izveidotā Cilvēkkapitāla attīstības padome, kuras vadībā ir ekonomikas, labklājības un izglītības ministri.