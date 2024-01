Draudzībai "bez robežām" radušās robežas jeb Krievija slīgst atkarībā no Ķīnas

Par to nodomu protokols tika parakstīts jau 2006. gadā, tomēr galējā vienošanās nav panākta vēl šodien. Ķīna nevēlas sevi iedzīt atkarībā no cauruļvadu gāzes, jo zina, ka vajadzības gadījumā Krievija šīs piegādes var arī apturēt. Tāpēc Ķīna lielāko uzsvaru liek uz sašķidrināto dabasgāzi.

Tāpat jāņem vērā Krievijas atkarība no Ķīnas ekonomikas jomā. 75% no Krievijas-Ķīnas tirdzniecības un 25% no Krievijas tirdzniecības apgrozījuma ar citiem partneriem tiek apkalpoti juaņās. Daļēji uz norēķiniem juaņās sadarbībā ar Krieviju ir pārgājusi arī Indija.