“Polymetal” augustā mainīja “pieraksta vietu” no Krievijas uz Kazahstānu un paziņoja par plāniem pilnībā atbrīvoties no Krievijas biznesa – astoņām metālu atradnēm, kas nodrošina trīs ceturtdaļas no gada ražošanas apjomiem. No pārdošanas iegūto naudu “Polymetal” investēs uzņēmumā Kazahstānā, kas pērn ļāva uzņēmumam nodrošināt pusi no tīrās peļņas un visu naudas plūsmu.