"Conexus" vadītājs: Šobrīd finanšu tirgi nav pietiekami labvēlīgi, lai piesaistītu nepieciešamos līdzekļus

Vienlaikus viņš norādīja, ka "Conexus" šobrīd ir pietiekami finansēti no banku puses, līdz ar to uzņēmums vērtēs, kā situācija attīstās turpmāk un, iespējams, nākamgad situācija būs skaidrāka.

Viņš arī uzsvēra, ka gadījumā, ja "Conexus" būs jāveic ļoti būtiskas investīcijas ūdeņraža attīstības virzienā, tad tas būs jautājums ne tikai par aizņemtā kapitāla finansējumu, bet arī par pašu kapitāla finansējumu. "Šādas investīcijas tikai ar aizņemto kapitālu nav iespējams realizēt. Tas tad būs stratēģisks jautājums, kā akcionāriem to risināt, vai paplašināt kapitāla piesaisti. Birža ir viens no veidiem, kā to izdarīt," intervijā sacīja Bariss.