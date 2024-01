Vecāķu un Ķīšezera pludmalē veiks automatizēto dronu lidojumus

Rīgas pašvaldības policija jau šobrīd operatīvajā darbā izmanto dronus, piemēram, lai veiktu sabiedriskā transporta joslu kontroli, konstatētu no sniega nenotīrītus ēku jumtus, vai cilvēku meklēšanai, tomēr arī to darbā ir trūkumi - dronu vadībai jānorīko policijas darbinieks un to akumulatoru jauda nav piemērota gariem un ilgstošiem pārlidojumiem.