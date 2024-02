Pieaugs ikmēneša fiksētais maksājums ģimenes ārstu praksēm

Valdības atbalstītie grozījumi paredz palielināt ikmēneša fiksēto maksājumu ģimenes ārsta praksei, tai skaitā riska maksājumu, no 730,73 eiro līdz 1 000 eiro apmērā mēnesī, ikmēneša fiksēto maksājumu par ģimenes ārsta prakses otro un katru nākamo pieņemšanas vietu no 216,88 eiro līdz 400 eiro mēnesī, kā arī palielināt maksājumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu feldšerpunktā no 216,88 eiro līdz 400 eiro mēnesī.