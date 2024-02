“Spilvas” ražotnes teritorijā izveidots saules parks

Papildus saules parka izveidei “Spilvas” ražotnē uzstādītās rekuperācijas iekārtas, kas ļauj ne tikai atkārtoti izmantot ražošanas procesā radīto siltumu karstā ūdens uzsildīšanai, bet arī samazināt CO2 izmešus par 17%, savukārt kondensāta līnijas rekonstrukcija ļāvusi samazināt gāzes patēriņu un līdz ar to arī CO2 emisijas. Saules parka izveide un ilgtspējīgu ražošanas procesu ieviešana ir daļa no SIA “Orkla Latvija” Ilgtspējas stratēģijas īstenošanas attiecībā uz apkārtējās vides aizsardzību, paredzot līdz 2025. gadam ieviest ražošanā atjaunojamo enerģiju līdz 60% no kopējā patēriņa, par 65% samazināt siltumnīcgāzu emisijas pašu darbībā un par 30% - vērtību ķēdē ārpus pašu darbības.