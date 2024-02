Asociācija: 2024.gadā saules parku bumu ierobežos brīvās jaudas, turklāt radīsies pieprasījums pēc saules baterijām

2024.gadā var prognozēt pieprasījuma palielināšanos pēc saules bateriju akumulatoriem abos segmentos - gan privātmājām, gan saules elektrostacijām. To sekmēs grozījumi elektroenerģijas neto uzskaites sistēmā, kas nosaka, ka no šī gada tā vairs nav pieejama jaunajiem pieslēgumiem, bet esošie klienti varēs nodot kopējā tīklā tikai 20%. Pieprasījums pēc saules baterijām sagaidāms arī saules parkos. Tomēr kā trūkumu jāmin, ka vēl joprojām nav izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par saules bateriju uzstādīšanu, kas atbildīgajām ministrijām ir iekavēts mājasdarbs.

Lai arī šobrīd ir normalizējušās saules paneļu piegādes, tomēr uz atsevišķām komponentēm šis pieprasījums Eiropā vēl joprojām saglabājas augsts, līdz ar to ilgāks ir arī piegādes laiks. Viens no šādiem piemēriem ir slēgiekārtas saules parkiem, kuru piegādes ierobežo “Sadales tīkla” prasības izmantot tikai noteiktu ražotāju iekārtas. Mūsuprāt, ņemot vērā esošo situāciju ar to trūkumu un vienlaikus lielo skaitu nododamo saules parku, būtu nepieciešams pārskatīt normatīvus un pievienot citus ražotājus, kuru slēgiekārtas drīkst izmantot saules parku būvniecībā. Pretējā gadījumā veidojas situācija, ka saules parks ir izbūvēts, bet jāgaida uz noteiktu ražotāju slēgiekārtām, kas var aizņemt vairākus mēnešus.