Foto ⟩ Atzīmējot Latvijas 20 gadus NATO, rīko konkursu skolēniem

Vērtējot iesūtītos darbus, dalībnieki tiks iedalīti trīs vecuma grupās - klašu grupā no 1. līdz 6. klasei, klašu grupā no 7. līdz 12. klasei un darbi, kas veidoti, izmantojot mākslīgo intelektu. Katrā grupā tiks izvēlēti trīs uzvarētāji, kuri būs ieguvuši visvairāk punktu. Konkursa organizatoriem ir tiesības piešķirt arī vienu vai vairākas simpātiju balvas. Konkursa laureātiem paredzētas balvas no Aizsardzības ministrijas un Jūras spēku Patruļkuģu eskadras apmeklējums.