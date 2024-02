Izglītības iestādēm ir jāpārskata dienesta viesnīcu izmitināšanas cenas tūristiem, paziņo Konkurences padome

KP tirgus uzraudzībā secināja, ka konkurenci ietekmē dienesta viesnīcu maksas pakalpojumu cenu nesamērīgums, lielākajai daļai dienesta viesnīcu piemērojot maksu par gultas vietu vai numuriņu diennaktī robežās no trim līdz 10 eiro, un tikai dažviet pārsniedzot 20 eiro vai sasniedzot 100 eiro par paaugstināta komforta numuriņiem ar papildu piedāvājumu, piemēram, nodrošinātām brokastīm.

KP rosina atbildīgās ministrijas regulāri uzraudzīt un atbalstīt dienesta viesnīcas, lai nodrošinātu nepieciešamo grozījumu izdarīšanu un, ja to nav iespējams nodrošināt, apsvērt maksas pakalpojumu cenas noteikšanu pēc tāmes.

Papildu tam nepieciešams izvērtēt ieguvumu no dienesta viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanas trešajām personām un to radīto ietekmi uz konkurenci un, ja dienesta viesnīca negatīvi ietekmē privāto uzņēmējdarbību, izglītības iestādei būtu jāatsakās no pakalpojuma sniegšanas, norāda KP.