Lauksaimnieku protesta akcijā iesaistītas apmēram 2000 tehnikas vienības

Viņš piebilda, ka šobrīd lauksaimnieki ir saņēmuši uzaicinājums uz tikšanos no Finanšu ministrijas un no Saeimas spīkeres. "Šīs tikšanās jau ir saplānotas - ir nolikti datumi un laiki. Savukārt premjere vēljoprojām diemžēl par sevi nav devusi ziņu. Viņa ir valdības vadītāja un arī viņai ir loma jautājumos, kurus esam izvirzījuši. Tāpēc mēs ceram, ka tuvākajā laikā sadzirdēsim uzaicinājumu arī no viņas," sacīja Lazdiņš.