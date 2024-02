Krievija atbloķējusi daļu iesaldēto Ziemeļkorejas aktīvu, apgalvo laikraksts

Krievija ļāvusi atbloķēt vairākus miljonus dolāru no iesaldētajiem Ziemeļkorejas aktīviem un, iespējams, palīdzējusi Phenjanai piekļūt starptautiskajiem banku tīkliem, kad Ziemeļkoreja bija nodevusi Maskavai ieročus karam pret Ukrainu, vēsta ASV laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz Savienoto Valstu sabiedroto izlūkdienestu līdzstrādniekiem.