Saeima lems par demisijas pieprasījumu Briškenam

NA, rosinot satiksmes ministra demisiju, norāda uz to, ka Latvijas iedzīvotājiem netiek nodrošināts uzticams un kvalitatīvs pasažieru pārvadājumu pakalpojums. Pēc opozīcijas partijas vārdiem, ministra bezpalīdzību ilustrējot viņa teiktais medijos, ka viņš nezina, kas notiks ar vilcieniem, bet cer uz to labāko.

Politiskā spēka ieskatā, šobrīd no ministra neesot saņemts skaidrs redzējums par to, kas tālāk notiks ar VAS "Latvijas pasts" lēmumu slēgt 105 pasta nodaļas no 172 esošajām pasta nodaļām. Publiskajā telpā izskan pretrunīga informācija, kas liecina par nekonsekvenci lēmumos un rada sabiedrībā neapmierinātību, uzsver NA, norādot, ka valsts uzdevums ir nodrošināt universālā pasta pakalpojuma pieejamību un pasta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, kā tas ir norādīts Pasta likumā, - visiem valsts iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no viņu ģeogrāfiskās atrašanās vietas.