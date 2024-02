Rīga un galvaspilsētai tuvākie novadi aicina atjaunot 80% IIN ieņēmumu novirzīšanu pašvaldībām

Pēc Miķelsones vārdiem, "Rīgas metropoles" pašvaldību budžeta ieņēmumu palielinājuma temps būtiski atpaliekot no izdevumu kāpuma. Tas savukārt nozīmējot, ka gadu no gada pašvaldība mazāk līdzekļus novirza attīstībai un infrastruktūrai, kā arī atsakās no kādām brīvprātīgajām funkcijām vai samazina to sniegšanas apjomu. Šos lēmumus esot grūti paskaidrot iedzīvotājiem, jo publiskajā telpā, pieņemot jaunus Ministru kabineta noteikumus, tiekot uzturēts viedoklis - "prasiet savai pašvaldībai".