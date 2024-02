Ministrs aicina "Augstsprieguma tīkla" padomi izvērtēt revīzijas komitejas locekļu atbilstību amatam

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) piektdien ir aicinājis AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) kapitāla daļu turētāja pārstāvi izvērtēt uzņēmuma revīzijas komitejas locekļu atbilstību ieņemamajam amatam, ņemot vērā to, ka revīzijas komitejas loceklis Ivars Blumbergs līdz šai nedēļai ieņēma arī padomes locekļa amatu AS "Latvijas pasts", informēja Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM).