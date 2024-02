"BaltCap" līdzekļu piesavināšanās skandāls neietekmē Eiropas Investīciju bankas plānus Baltijā

"Tas neapturēs mūs no labām investīcijām Baltijas valstīs. Tas nemaina mūsu biznesa plānu attiecībā uz investīcijām Baltijas valstīs, jo mēs ticam Baltijas valstu nākotnei un esam gatavi tajās investēt," Estross teica Lietuvas ziņu portālam "15min.lt".

Jau vēstīts, ka "BaltCap" bijušais infrastruktūras fonda partneris Šarūns Stepukonis tiek turēts aizdomās par vairāk nekā 30 miljonu eiro piesavināšanos no fonda līdzekļiem un zaudēšanu azartspēlēs.

Saistībā ar skandālu reputācijas risku dēļ "BaltCap" izstājies no vairākiem projektiem, piemēram, "BaltCap" infrastruktūras fonda uzņēmums "Nullus" izstājās no jaunas skolas būvniecības projekta Kijivas piepilsētā Bučā, kas plaši tika nopostīta, kad pirms diviem gadiem Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā, un "BaltCap" izstājās arī no Lietuvas Nacionālā stadiona projekta Viļņā, kuram bija koncesionārs.