Negadījumā uz dzelzceļa sliedēm Liepas pagastā bojā gājis kāds vīrietis

Pats galvenais, šķērsojot dzelzceļa sliedes, ir pārliecināties par savu drošību un visu uzmanību pievērst dzelzceļam, uzsver policija. Vakar Cēsu novadā, Liepas pagastā vīrietis gāja gar dzelzceļa sliedēm pārāk tuvu tām, kā rezultātā viņu aizķēra vilciens . No gūtajām traumām vīrietis gāja bojā notikuma vietā.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vakar, 12.februārī, ap pulksten 21.43 Cēsu novadā, Liepas pagastā negadījumā uz dzelzceļa sliedēm bojā gāja vīrietis. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis gāja gar sliedēm tām ļoti tuvu, kā rezultātā vilciens aizķēra viņu. No gūtajām traumām vīrietis nomira notikuma vietā. Par notikušo policijā sākts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes.

Šādi notikumi vēlreiz un vēlreiz liek atgādināt par drošību, šķērsojot dzelzceļa sliedes. Tādēļ aicinām gan pieaugušos neaizmirst par drošību sliežu tuvumā, gan vecākiem regulāri ar savām atvasēm pārrunāt noteikumus, atrodoties dzelzceļa tuvumā, it īpaši, ja ikdienas maršrutā ietilpst dzelzceļa sliežu šķērsošana vai pārvietošanās gar tām.

Būtiski, lai satiksmes dalībnieki apzinās, ka, esot dzelzceļa tuvumā, visa uzmanība jāpievērš drošībai – obligāti jāizņem austiņas no ausīm, lai varētu dzirdēt apkārt notiekošo. Tāpat arī viedierīces jānoliek nost, lai varētu pilnu uzmanību pievērst drošam ceļam.

Tāpat svarīgi ņemt vērā to, ka vilciena bremzēšanas ceļš ir daudz garāks nekā vieglajām automašīnām, pat ja vilciena mašīnists ir laikus pamanījis bīstamību uz dzelzceļa sliedēm, tas vēl nenozīmē, ka vilciens paspēs sabremzēt. Tādēļ pirms sliežu šķērsošanas ir jāpaskatās, vai to droši var darīt, vai pārbrauktuve nav slēgta, vai netuvojas vilciens. Tāpat visdrošāk to darīt tam paredzētās vietās.