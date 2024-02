Trešdienas rītā Vidzemē un Latgalē braukšanu apgrūtina apledojums

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Vidzemes šosejas (A2) no Vangažiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) no Saulkalnes līdz Skrīveriem un no Izvaldas līdz Pāterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai, uz Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Blīdenei, Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Tukuma līdz Strazdei, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Spoģiem, uz Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā un autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.