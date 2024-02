Rūpes par seksu ilgtermiņā: biežums, vecums un mīlestības valoda

Aptiekā tos iegādāties ir īpaši svarīgi, ja dara to pirmo reizi, jo diez vai lielveikala kasiere spēs palīdzēt izvēlēties. Prezervatīvi pasargā no seksuāli transmisīvajām infekcijām, HIV, kā arī no nevēlamas grūtniecības. Efektivitāte nav 100%, tomēr to uzdevums ir nepieļaut šķidruma pārnesi starp partneriem dzimumakta laikā. Dažādu zīmolu prezervatīviem ir pieejama izmēru tabula - var atrast piemērotāko, kas dzimumakta laikā nenoslīdēs. Jāņem vērā, ka, izvēloties prezervatīvu, svarīgāks par garumu ir platums - tas nedrīkst būt ļoti stingrs un arī ne vaļīgs. Ne mazāk svarīgi ir uzvilkt prezervatīvu pareizi.