Vitamīni redzes uzlabošanai: kādos gadījumos tie var palīdzēt

Nereti ziemā par redzes pasliktināšanos sūdzas pat tie, kuriem citkārt šādu sūdzību nav. Vējš, sniegs, gaismas trūkums, aukstums – acis vienmēr reaģē uz ārējām izmaiņām, cenšoties tām pielāgoties un reizēm pastiprināti asaro. Līdzīgi notiek arī, iestājoties pavasarim, kad saule spīd spožāk. Līdzko parādās sūdzības par redzes traucējumiem, noteikti jākonsultējas ar oftalmologu, bet arī profilaktiski katrs var parūpēties, lai izvairītos no redzes pasliktināšanās nākotnē.

“Profilaktiski lietojot acīm un redzei domātos vitamīnus, var izvairīties no sausās acs sindroma riska, tas palīdz aizsargāt tīkleni, makulu (tīklenes centrālā daļa) un lēcu no bojājumiem, kā arī izvairīties no A vitamīna deficīta, kas, kā zināms, var būtiski ietekmēt redzi,” skaidro Mārīte Šukele.