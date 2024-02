“Ko ”Gazprom” piegādā, to OMV ir jāņem pretī,” saka valsts enerģētikas eksperts Kristofs Dolna-Grūbers. Vietējie enerģētikas uzņēmumi, kas galvenokārt pieder pašvaldībām vai pilsētām, ir priecīgi par šādu politiku, jo gāzes piegāžu alternatīvas ir pieejamas, taču tās ir dārgākas.

“Ir pietiekami daudz alternatīvu Krievijas gāzei, taču enerģētikas kompānijas atsakās no tām,” sacīja Gevēslere.

Līdz 2028. gadam Eiropas Savienība cer pilnībā atbrīvoties no Krievijas gāzes piegādēm. 2023. gada pārskatā teikts, ka “Vīne pat nav sākusi neko darīt, lai atbrīvotos no Krievijas gāzes atkarības”. Lai to mainītu, Gevēslerei ir trīs soļu plāns.