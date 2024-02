Konkurences padome aprēķinājusi sabiedrības ieguvumu no konkurences politikas īstenošanas

Sabiedrības ieguvuma aprēķinā, KP balstās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) starptautiski rekomendētā metodoloģijā, pielāgojot to Latvijas tautsaimniecības īpatnībām un papildinot ar Eiropas Komisijas ieteikumiem un citu pasaulē augsti novērtētu konkurences uzraudzības iestāžu praktiskajiem atzinumiem.

Pagājušajā gadā KP veica aprēķina metodikas labojumus, iekļaujot pozitīvo efektu no KP veiktajām pārrunām, lai nodrošinātu konkurences neitralitātes principa ievērošanu. KP norāda, ka piemērotie un uzņēmumu nomaksātie naudas sodi netiek iekļauti aprēķinā, jo to primārais mērķis ir turpmāka uzņēmumu atturēšana no līdzīgu pārkāpumu veikšanas nākotnē.