Liepājā mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa

SIA "Eco Baltia vide" sniegs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Liepājā no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai, kur kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 24,93 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, savukārt pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai" sniegs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Liepājā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam, kur kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 24,87 eiro bez PVN par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Pašvaldība skaidro, ka samazināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas iedzīvotāji var, īstenojot atkritumu, tai skaitā bioloģisko atkritumu, šķirošanu. Pašlaik iedzīvotāji to var darīt brīvprātīgi, piesakot bioloģisko atkritumu konteineru savas mājas apsaimniekotājam (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) vai atkritumu apsaimniekotājam (privātmājas). Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir noteikta 60% apmērā no pašvaldības noteiktās maksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu - no 1.maija tas būs 8,53 eiro par vienu kubikmetru Liepājas teritorijā no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai un 7,49 eiro par vienu kubikmetru teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam.