Otrdien aviopasažieriem jārēķinās ar lielu streiku Vācijā

Streiks plānots visās lielākajās Vācijas lidostās. Tas sāksies otrdien četros no rīta un beigsies trešdien septiņos no rīta, ziņo aģentūra “Bloomberg”. Streika efekts it īpaši būs jūtams Frankfurtē un Minhenē, kā arī Berlīnē, Ķelnē, Diseldorfā, Hamburgā un Štutgartē.