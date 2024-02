Melos par Baideniem apsūdzētais FIB informators ieguvis nepatiesu informāciju no Krievijas izlūkdienesta

43 gadus vecais ASV un Izraēlas dubultpilsonis Aleksandrs Smirnovs tika aizturēts pagājušajā nedēļā un viņam izvirzītas apsūdzības par apgalvojumu safabricēšanu, ka Baidena dēls pieprasījis miljoniem dolāru lielus kukuļus no Ukrainas uzņēmuma "Burisma", kura direktoru padomē viņš tobrīd strādāja, lai pasargātu to no izmeklēšanas laikā, kad Baidens bija viceprezidents Baraka Obamas administrācijā.