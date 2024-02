Valsts prezidents pieļauj Eiropas Savienības līmeņa diskusiju par Krievijas prezidenta "vēlēšanu" rezultātu neatzīšanu

"Mēs visi labi saprotam, ka nekādas brīvas izvēles nav. Tāpat mēs redzam, ka pat tie kandidāti, kas pauž no [Vladimira] Putina atšķirīgu viedokli, netiek pielaisti pie vēlēšanām. Man personīgi atzīt šīs vēlēšanas par leģitīmām un godīgām ir grūti, bet Latvijas nostāju definē Latvijas valdība," sacīja Valsts prezidents.

Rinkēvičs atzīmēja, ka viens no pretargumentiem varētu būt uzskats, ka ir jāatstāj kaut kādi sakaru kanāli ar Krieviju. Viņaprāt, Latvijā situācija nav tik sarežģīta, jo no 2023.gada pavasara Baltijas valstīm vairs nav diplomātiskās pārstāvniecības vēstnieku līmenī, līdz ar to arī nebūs dilemma par akreditācijas vēstuļu iesniegšanu vai saņemšanu, kā tas varētu būt ar citām valstīm.