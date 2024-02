Ventspilī aiztur recidīvistu, kurš aplaupījis sievietes un bojājis automašīnas

Policijas darbinieki nekavējoties sāka vainīgās personas meklēšanas pasākumus, un turpat netālu viņu arī aizturēja. Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par dažāda veida, galvenokārt mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem un pagājušā gada decembrī atbrīvojies no ieslodzījuma vietas.

Pret vīrieti sākts kriminālprocess par piecām epizodēm, proti, vakar Ventspilī, Tārgales ielā nepilngadīgai jaunietei no rokām izrauts mobilais telefons, Ventspilī, Talsu ielas daudzdzīvokļu nama kāpņutelpā seniorei no rokām izrauta somiņa, Ventspilī, Celtnieku ielas autobusu pieturā vīrietis kādai sievietei centies no rokām izraut somiņu, taču, pateicoties līdzcilvēku palīdzībai, viņam tas neizdevās. Kā arī abi gadījumi par divu transportlīdzekļu bojāšanu Ventspilī, Tārgales ielā.