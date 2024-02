Ekonomisti šogad Latvijā prognozē straujāko izaugsmi Baltijas valstīs

Nestabilitāte Sarkanās jūras reģionā rada lielus draudus jūras satiksmei. Ņemot vērā apdraudējumu reģionā, lielākā daļa kuģniecības kompāniju jau šobrīd izvairās no Suecas kanāla par labu Labās Cerības ragam, kas iet apkārt Āfrikas kontinentam un pagarina braucienu par vairāk nekā desmit dienām. Savukārt pārvadātāji, kas Suecas kanālu turpina izmantot, saskaras ar arvien pieaugošiem drošības riskiem un apdrošināšanas izmaksām.

Lai kompensētu šīs izmaksas, pārvadātāji novirza kuģus pa Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu tirdzniecības ceļiem, kas samazina kravu plūsmu Klusā okeāna un ziemeļu-dienvidu maršrutos, tādējādi palielinās arī cenas. Neraugoties uz vairāk nekā divkāršām kravu pārvadājumu likmēm no Šanhajas un pat trīskāršotiem tarifiem atsevišķos maršrutos uz Eiropu, tās joprojām ir vidēji zem 2022.gada rekordlīmeņa.

Eiropā 2024.gadā gada pirmajā pusē ekonomikas jomā gaidāma teju stagnācija, prognozē "Coface". Apstrādes rūpniecība turpina ciest no augstām izmaksām un gausā ārējā pieprasījuma. ASV ekonomikā tikmēr pašlaik ir vērojama neliela lejupslīde, un sagaidāms, ka gada pirmajā pusē ekonomiskā aktivitāte turpinās samazināties. To veicina sarūkošie mājsaimniecību izdevumi, kuru pārpalikums tika izveidots no palīdzības pandēmijas laikā, bet tagad ir izsmelts un turpinās samazināties.