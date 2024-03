Zemkopības ministrija apņemas nepieļaut īpaši aizsargājamo dabas teritoriju nepamatotu palielināšanu

ZM skaidro, ka ir sākusi darbu pie vairāku normatīvo aktu pārskatīšanas, lai mazinātu administratīvo slogu, tostarp noteikumos par koku ciršanu mežā, atmežošanas noteikumos, darba aizsardzības noteikumos meža apsaimniekošanā, meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra noteikumos, kā arī citos. ZM pārstāvji paredz, ka daļa no tiem tiks izskatīti jau 2024.gadā.

Meža nozare, pēc ZM teiktā, Latvijā ir ļoti nozīmīga joma tautsaimniecībā. Tās ieguldījums iekšzemes kopproduktā 2022.gadā bija 7%, savukārt eksporta apjoms sasniedza 4,2 miljardus eiro jeb 20% no valsts kopējā eksporta. Mežsaimniecībā un ar to saistītajās jomās - kokapstrādē, mēbeļu un būvkonstrukciju ražošanā - Latvijā kopumā strādā ap 40 000 cilvēku, kas lielākoties ir Latvijas lauku apvidu iedzīvotāji. Tādējādi meža nozari var uzskatīt par vienu no būtiskākajiem Latvijas lauku pastāvēšanas balstiem, nodrošinot sociālekonomisko aktivitāti reģionos.