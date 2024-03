NO SŪDZĪBAS LĪDZ REDZAMĪBAI ⟩ Kā sūdzēties, ja piegriezies, ka tevi nedzird

Cik skaļa ir tava balss?

Piedalīšanās ar savu balsi jeb balsošana ir viena no demokrātijas pamattiesībām un arī viens no vismazāko piepūli prasošajiem veidiem, kā pateikt, kādu vēlies un kādu nevēlies redzēt savu valsti. Vai, teiksim, identificēt to, par ko tu sūdzies, un iedot savu mazo grūdienu pretējā virzienā.

Kamēr vien tu neierobežo neviena cita tiesības, tev ir iespējas pieņemt briesmīgus lēmumus piektdienu vakaros vai, piemēram, muļķīgi tērēt savu naudu. Tev vajag šitās kurpes? Picu divos naktī? Protams, ne, bet tava dzīve – tava darīšana. Tāpat ir ar pārstāvju izvēli. Tu balso par to, par ko vēlies balsot, bet kurš gan nav nobalsojis par kādu politiķi, kas vēlāk izrādījies, teiksim tā, pārsteidzoši atšķirīgs no pirmā iespaida?

Un, nē, programmu lasīšana nav bezjēdzīga padarīšana kaut vai tāpēc, lai vēlāk redzētu, vai tas, kam esi izvēlējies uzticēties, ir turējis savus solījumus. Partiju mājaslapās bieži pieejams to programmu kopsavilkums, kā arī versijas vieglajā valodā, ja negribi pārlieku tērēt laiku. Mēs esam pieraduši, ka lauksaimnieks balso par lauksaimniekiem, uzņēmējs par to, kurš mazinās nodokļu slogu biznesam, bet cilvēks parastais – par harismātiskāko onkuli no visiem. Tomēr ar mazītiņu piepūli mēs varam uzzināt ne tikai to, kurš mums liekas simpātiskākais, bet gan to, kurš šķiet sakarīgākais un uzticamākais, spriežot pēc pagātnes darbiem un nākotnes solījumiem. Ja tavā vērtību skalā augstu ir nepiesārņoti ūdeņi, nosargātas vietējās putnu sugas un vēja enerģijas ieviešana, būtu muļķīgi nejauši nobalsot par kādu, kas atbalsta ķimikāliju rūpnīcas izbūvi, aktīvāku mežsaimniekošanu un vēl viena gāzes vada izbūvi, bet, ja esi ģimenes cilvēks, tad galīgi nepatīkami būtu nobalsot par kādu, kas grasās samazināt māmiņalgas un likvidēt pāris bērnudārzus.