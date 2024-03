NO SŪDZĪBAS LĪDZ ĪSTENĪBAI ⟩ Kā sūdzēties, kad tu zini labāk par visiem citiem

Tāpat vari izmantot līdzdalīgās budžetēšanas iespējas . Jā, tas izklausās varen smalki un samudžināti, bet patiesībā tās vienkārši ir tavas tiesības izlemt, kā pašvaldībai vai valstij tērēt daļu no budžeta naudas iedzīvotāju labā. Arī šeit notiek projektu konkursi, iedzīvotāju balsojumi un citas aktivitātes, par kurām informācijai jābūt nodrošinātai pašvaldības mājaslapā. Ja tava pašvaldība neīsteno līdzdalīgās budžetēšanas programmu, ierosini to, rakstot pašvaldībai! Rīgā, piemēram, iedzīvotāji varēja iesniegt savas ieceres apkaimju uzlabošanai, un tagad iespējams par tām balsot šeit .

Vēl viena versija, kā savu ideju prezentēt citiem un aicināt to īstenot, ir manabalss.lv iniciatīvas iesniegšana. Ja tā gūs piekrišanu no līdzcilvēkiem, savācot vismaz 10 000 balsu, to virza tālākai izskatīšanai Saeimā. Privātpersonas iniciatīvu var iesniegt bez maksas, un tās nudien var būt visdažādākās – galvenais, ka vēlies ko mainīt uz labu un zini, kā tas darāms. Lasi šeit, kā iesniegt iniciatīvu.