Atalgojuma atšķirības nav vienīgais izaicinājums sieviešu tiesību un līdztiesības jomā. CSP dati liecina, ka no visām ģimenēm, kurās bērnus audzina viens vecāks, 83,6% tās ir sievietes, un tikai 16,4% bērnus vieni audzina vīrieši. Šim izaicinājumam pievienojas nākamais – pašlaik par 35 tūkstošu Latvijas bērnu uzturēšanu viena vecāka vietā maksā valsts. 90% gadījumu uzturlīdzekļu nemaksātāji ir vīrieši. Ņemot vērā, ka summa, ko valsts viena vecāka vietā maksā par bērna uzturēšanu, ir salīdzinoši maza, vairumā gadījumu bērnu audzināšana gan finansiāli, gan praktiski gulstas uz sievietes pleciem.

Taču cilvēks var aizstāvēt savas tiesības tikai tad, ja ir par tām informēts, kā arī zina, kur vērsties pēc palīdzības. SIF veiktais pētījums “Dažādības kompass” pērn rādīja, ka viena no būtiskākajām problēmām pretdiskriminācijas un iecietības veicināšanas jomā ir salīdzinoši vājā sabiedrības izpratne par personu tiesībām un iespējamo rīcību diskriminācijas gadījumos. Iedzīvotāji nevēršas pēc palīdzības vai arī nav pietiekoši informēti par savām tiesībām un neapzinās, ka viņu tiesības ir pārkāptas. Jaunākie Eirobarometra dati par 2023. gadu liecina arī to, ka Latvijas iedzīvotāji kritiski vērtē Latvijā veikto centienu visu veidu diskriminācijas apkarošanai efektivitāti. Vērtējot tos skalā no 1 līdz 10, 25% uzskata, ka šie centieni nav efektīvi un 9% par tādiem pat nezina.