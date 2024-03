Aptauja: Latvijā ir izaugsmes potenciāls preču nomas pakalpojumiem

Visvairāk respondentu (75,2%) izvēlētos lietas pasākumu organizēšanai iznomāt, nevis iegādāties, ja tās būtu pieejamas ērtā attālumā. 60,8% nomātu, nevis pirktu būvniecības un "izgatavo pats" hobijiem nepieciešamās preces. Arī auto nomu (58,5%), aktīvas atpūtas inventāra nomu (56,9%) un grāmatas paņemt uz laiku (55,8%) salīdzinājumā ar to iegādi izvēlētos vairums iedzīvotāju, ja vien ērtā attālumā no atrašanās vietas būtu iespēja tās nomāt. Tas apliecina elastīgumu un vēlmi izmantot preču nomas iespējas atkarībā no situācijas un vajadzībām.