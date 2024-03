Gremošanas trakta saslimšanas – iemesli jāmeklē gan vēderā, gan “galvā”

Šo slimību noteikti var definēt kā vienu no modernā dzīvesveida negatīvajām blaknēm, kuras iemesli ne vienmēr ir meklējami tikai vēderā, bet arī “galvā”. Pētījumi liecina, ka ar dispepsiju saskaras liela daļa Rietumu sabiedrības – no 5% līdz pat 40% no populācijas (atbilstoši pielietotajiem kritērijiem). Tās izpausmes ir dažādas. Par dispepsijas pamata simptomiem tiek uzskatīti apgrūtinoša pilnuma vai smaguma sajūta kuņģī pēc ēšanas, ātra sāta sajūta, kā arī sāpes vai dedzināšana vēdera augšdaļā. Taču ir iespējama arī citu simptomu- atraugas, vemšana, slikta dūša u.c. parādīšanās, kā arī visu aprakstīto simptomu dažādas kombinācijas.