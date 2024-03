No Krievijas aptiekām turpina pazust ļoti svarīgi medikamenti

2023. gadā no aptiekām Krievijā pazuda vairāk nekā 2,2 tūkstoši tirdzniecības pozīciju. Kopumā aptiekās pērn bija nopērkami 19,4 tūkstoši dažādu medikamentu, kas ir par 11% mazāk nekā gadu iepriekš.

No 2,2 tūkstošiem tirdzniecības pozīciju 1,3 tūkstoši attiecas uz importa medikamentiem. To sortiments gada laikā samazinājies par 20% - līdz 6,4 tūkstošiem pozīciju, un salīdzinot ar pirmskara līmeni to skaits sarucis par trešo daļu. 2019. gadā šādu medikamentu skaits bijis deviņi tūkstoši.