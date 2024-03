Ceļotāji sastopas ar lāci - sieviete mirst, mēģinot aizbēgt

Slovākijā, bēgot no brūnā lāča, gājusi bojā kāda ceļotāja. 31 gadu vecā tūriste no Baltkrievijas nokrita no liela augstuma nogāzē un guva nāvējošus galvas ievainojumus, saskaņā ar aģentūras TASR ziņām pavēstīja policijas pārstāve. Sievietes pavadonis pēc sadursmes ar brūno lāci piektdienas agrā vakarā aizbēga citā virzienā un palika neskarts. Vīrietis brīdināja glābšanas dienestus.