Polijas lauksaimnieki sāk jaunu blokādi uz Vācijas robežas

Poļu lauksaimnieki bloķējuši robežkontroles punktus arī ar Ukrainu, sūdzoties, ka imports no kara novārdzinātās kaimiņvalsts kaitē viņu ieņēmumiem. Tagad protesti turpinās arī uz Polijas rietumu robežas.

Lauksaimnieki visā Eiropā protestē pret pārmērīgi ierobežojošiem vides aizsardzības noteikumiem, konkurenci, ko rada lētais imports no valstīm ārpus Eiropas Savienības, un zemiem ienākumiem.

Viens no ierosinājumiem ir atbrīvot lauksaimniekus no pienākuma daļu savas zemes atstāt papuvē, lai gan viņus joprojām mudinātu to darīt.