Valsts kontrole kritizē veidu, kādā Satiksmes ministrija ieviesusi intelektiskās transporta sistēmas

Attīstot ITS, var uzlabot satiksmes efektivitāti un drošību, samazināt ceļā pavadīto laiku un kaitīgo ietekmi uz vidi, kā arī ITS paver iespējas arī jaunu un inovatīvu produktu attīstībai, sniedzot pienesumu valsts ekonomikai. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm kopumā ITS ieviešanai Latvijā nepieciešami 26 miljoni eiro, norāda VK.

ITS ieviešanas priekšnoteikums ir Latvijas transporta nozares nacionālais piekļuves punkts (NPP), kur datus uzkrāt, apstrādāt un nodrošināt to pieejamību atkārtotai izmantošanai. Tas ir izveidots, tomēr Latvija bijusi viena no pēdējām ES valstīm, kura to īstenojusi. NPP ikvienam ir publiski pieejams kopš 2024.gada janvāra.