Šī brīža siltumapgādes tarifiem ir jābūt zemākiem, uzskata Ābrama

Komisijas vadītājas ieskatā, tarifiem ir jābūt zemākiem, un iedzīvotājiem jābūt iespējai savlaicīgi prognozēt izmaksas nākamajā apkures sezonā. Efektīvi izmantojot energoresursus, pārskatot tarifa aprēķina metodiku, to ir iespējams panākt, pauda Ābrama.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) norādīja, ka vairums siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju jau iesnieguši apstiprināšanai tarifu projektus, tostarp AS "Rīgas siltums", kas ir lielākais centralizētās siltumapgādes nodrošinātājs Latvijā. Tos plānots izvērtēt līdz maija sākumam. SPRK pauda, ka kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu īpatsvars tarifos veidos aptuveni 80 procentus un tām ir tendence mazināties. SPRK uzsvēra, ka izmaiņas tarifos notiek ar dažu mēnešu nobīdi no resursu cenu izmaiņām, ievērojot ekonomiskā pakāpeniskuma principu. Gadījumā, ja patlaban tarifs ir augstāks nekā reālās izmaksas, to pārskatot nākamajam periodam, tas tiks izlīdzināts par labu galapatērētājam.