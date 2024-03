Mantinieks par aizgājēja parādsaistībām turpmāk atbildēs tikai mantojuma apmērā

Kā atzīmē likumprojekta autori no Tieslietu ministrijas, līdz šim praksē bieži vien bija gadījumi, kad mantojuma atstājēja saistību un tiesību pārņēmēji (mantinieki) dažādu iemeslu dēļ nesāk mantojuma lietu, nepabeidz to vai nav noskaidrojami. Lai to risinātu, ar grozījumiem mantojuma tiesību regulējums pilnveidots, tostarp nosakot, ka mantinieks turpmāk vienmēr mantos ar ierobežotu atbildību pret mantojuma atstājēja kreditoriem. Proti, mantinieks par mantojuma atstājēja parādsaistībām atbildēs tikai saņemtā mantojuma apmērā.