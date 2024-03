Kāpēc Turcija ir kaķu zeme? 14 neparasti fakti par šo valsti, ko zina vien retais

Turcijā ir slēpošanas kūrorti

No septiņiem pasaules brīnumiem divi atrodas Turcijā

No septiņiem pasaules brīnumiem divus patiešām var apskatīt klātienē Turcijā – Artemīdas templi un mauzoleju Halikarnasā. Tiesa, tagad tie ir izpostītā stāvoklī, taču tas neliedz apbrīnot senās celtnes, iztēlojoties to kādreizējo varenību un krāšņumu. No marmora būvētais Artemīdas templis Efesā bija 18 m augsts 55m plats un 110 metru garš. To cēla 120 gadus un tas sastāvēja no 127 kolonnām. Templis eksistēja līdz 21 gadsimtam p.m.ē.