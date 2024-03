Mainīsies vilciena biļešu cenu aprēķināšanas kārtība: cenas kopumā pieaugs, bet regulārie pasažieri varēs ietaupīt

“Ieviešot jauno tarifu sistēmu, vilcienu biļešu cenu aprēķināšanas kārtība pasažieriem tiks padarīta saprotamāka, būtiski vienkāršojot pārvietošanos zonu ietvaros. Piemēram, turpmāk, lai aizbrauktu no Babītes līdz Juglas stacijai, būs jāmaksā tikai par braucienu no Babītes līdz Rīgas centrālajai stacijai, savukārt no centrālās stacijas līdz Juglai brauciens būs bez maksas,” skaidroja AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Raitis Nešpors, papildus norādot, ka jaunā tarifu sistēma sekmēs vilcienu un autobusu pārvadājumu salāgošanu, vienlaikus stiprinot sabiedriskā transporta sistēmā vilcienu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu.

Jauno tarifu mērķis ir veicināt cilvēku pārsēšanos uz sabiedrisko transportu, tāpēc no šī gada vidus tiks ieviesta jauna biļete Vilciens+, ar kuru pasažieri varēs braukt īsos braucienos ar autobusu uz vai no vilciena stacijas par minimālu maksu vai bez papildu maksas. Savukārt, vienkāršojot biļešu sistēmu, no 1. aprīļa vairs nebūs pieejamas divvirzienu biļetes un grupu biļetes, bet dienu un abonementa (mēneša, mēneša darba dienu, vienam vai abiem virzieniem) biļetes pārveidotas par laika biļetēm (1, 3, 5 un 30 dienām). Tāpat, ieviešot jauno tarifu sistēmu, braucieniem vairs nebūs pieejama 20% atlaide biļetēm atsevišķos reisos darbdienās. Piemaksa par biļetes iegādāšanos pie konduktora kontroliera, ja stacijā biļešu kase ir atvērta, līdzšinējo 0,50 eiro vietā būs 1,00 eiro.

Arī turpmāk tiks nodrošināta 100% atlaide biļetei mazāk aizsargātām sabiedrības grupām – pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem bāreņiem, bērniem invalīdiem un viņu pavadoņiem, I grupas invalīdiem un viņu pavadoņiem, II grupas invalīdiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Braukšanas maksas atvieglojumus 40%, 50% un 90% apmērā varēs saņemt arī braucēji ar Latvijas Goda ģimenes apliecībām “3+ Ģimenes karte” un “Goda ģimene”. AS “Pasažieru vilciens” informē, ka pēc jauno tarifu stāšanās spēkā pasažieriem joprojām būs iespēja izmantot tās biļetes (līdz to darbības beigām), kas iegādātas līdz šī gada 31. martam ieskaitot.

Ieviešot jauno tarifu sistēmu, nepieciešams pielāgot un pārbaudīt arī pārvadātāja IT sistēmu, kas parasti prasa zināmu laiku, līdz ar to AS “Pasažieru vilciens” aicina cilvēkus būt iecietīgiem situācijās, ja IT sistēmas darbībā būs vērojamas kādas īslaicīga rakstura nepilnības.