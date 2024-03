Maskava islāmistiem sniedz acīmredzamas iespējas vervēt kaujiniekus, it īpaši no nabadzīgo migrantu vidus, kuri ieradušies Krievijā no musulmaņu valstīm, galvenokārt bijušajām PSRS republikām Centrālāzijā. Pēc neoficiāliem datiem, Krievijā dzīvo līdz astoņiem miljoniem migrantu no Tadžikistānas vien. Šie migranti ir ļoti svarīgi Krievijas kara laika ekonomikā, kas piekrīt strādāt rūpnīcās par zemām algām darba vietās, kurās krievi paši nepiekrīt.