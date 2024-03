Koalīcija pamaina opozīcijā tapušā Saeimas aicinājuma tekstu liegt uz Krieviju vest mangāna rūdu

Komisija šodien nolēma sākotnēji "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas deputātu iesniegtā Saeimas lēmumprojekta tekstu aizstāt ar Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas (JV) priekšlikumu, kuru AS novērtēja kā nepietiekamu. AS piedāvājums bija plašāks un paredzēja aicinājumu Ministru kabinetam steidzami īstenot tādus pasākumus, kas paredzētu pilnīgu atteikšanos no jebkādas ekonomiskas sadarbības ar agresorvalstīm - Krieviju un Baltkrieviju.