Pirmo reizi Rīgas modes nedēļas ietvaros tiks pārstāvēta dizainere no Somijas

Modes nedēļas ietvaros sadarbībā ar universālveikalu "Stockmann" kinoteātrī Forum Cinemas (13. janvāra ielā 8) norisināsies vēl viens pasākums - seminārs un paneļdiskusija par tēmu “Atbildīgā mode mūsdienās”. Tajā piedalīsies Latvijas un ārvalstu nozares eksperti, tostarp filozofijas doktore, “Aus Design and Upmade” līdzdibinātāja, Igaunijas Mākslas akadēmijas vecākā pētniece Reeta Ausa, kā arī “Collective Fashion Justice” dibinātāja Emma Hokansone no Austrālijas. Starp ekspertiem no Latvijas pasākumā piedalīsies tirdzniecības platformas “Andele Mandele” dibinātāja Līva Jaunozola. Pasākumu galvenās tēmas: pāreja no ātrās modes uz lēno modi, katra mūsu pirkuma ietekme uz nozares nākotni, kā arī modes kolekciju ražošanas īpatnības. Semināru var apmeklēt ikviens interesents, iepriekš reģistrējoties šeit.