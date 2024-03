Politiskos strīdos koalīcija nobalso par laboto aicinājumu ES līmenī aizliegt mangāna rūdas vešanu uz Krieviju

Sākotnēji Saeimas paziņojuma teksta piedāvājumu iesniedza opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS), kas piedāvāja no Latvijas Ministru kabineta prasīt steidzamu pasākumu īstenošanu, lai paredzētu pilnīgu atteikšanos no jebkādas ekonomiskas sadarbības ar agresorvalstīm - Krieviju un Baltkrieviju. Valdošā koalīcija nolēma paziņojuma tekstu mainīt, tajā neliekot tik lielu uzsvaru uz rīcības prasīšanu tieši no Latvijas valdības.