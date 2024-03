Interjera dizainers iesaka, kā 3 vienkāršos soļos saklāt neaizmirstamu Lieldienu galdu

“Viens no vienkāršākajiem interjera atsvaidzināšanas paņēmieniem, kas neprasa ne daudz laika, ne līdzekļu, ir tekstila elementu maiņa.

Interjera dizainers iesaka, kā uztaisīt dekoratīvu zaķēnu, kas izskatīsies labi uz galda kā personisks sveiciens viesiem un padarīs klājumu interesantāku mazajiem. “Lieldienās var lieliski izmantot auduma atgriezumus. No auduma nogriež kvadrātveida gabalu (piemēram, 20×20 cm). Vidū liek mazliet vates un nostiprina ar matu gumiju vai diegu. Tas būs zaķa vēders. Tad pieliek mazāku vates piciņu un atkal apsien – tā ir zaķa galva. No atlikušā auduma iznāk ausis. Šādā zaķī var pat iesaiņot saldumus, lai bērni to atrod,” ar ieteikumiem dalās dizainers.