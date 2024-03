Pēdējos gados strauji pieaudzis negadījumu skaits, kuros iesaistīti motobraucēji

Lai arī oficiālā motosezonas atklāšana šogad ieplānota vien 27.aprīlī, salīdzinoši siltie laikapstākļi sekmējuši to, ka jau marta beigās uz Latvijas ceļiem parādījušies pirmie motobraucēji. LTAB aicina motobraucējus savlaicīgi iegādāties OCTA, lai pasargātu sevi un citus satiksmes dalībniekus no nevajadzīgām likstām un tēriņiem, kas var rasties ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

OCTA sistēma Latvijā ieviesta 1997.gadā. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un "Balcia Insurance" SE.